Азиатский фонд в Монголии получил орден Полярной звезды – высшую гражданскую награду

// The Asia Foundation

CentralAsia (MNG) - Представитель Азиатского фонда в Монголии Марк Кениг получил высшую гражданскую награду, присуждаемую иностранным гражданам правительством Монголии, — Орден Полярной звезды, во время недавнего мероприятия по признанию. 15 ноября во Дворце правительства в Улан-Баторе спикер Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии Занданшатар Гомбожав вручил Кенигу эту награду.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа издал указ о признании Марка Кенига Полярной звездой за его ценный вклад в развитие Монголии посредством работы с Азиатским фондом по продвижению инклюзивного управления в тесном партнерстве с парламентом Монголии. Примечательно, что программы Фонда, укрепляющие парламентскую демократию и поддерживающие совещательные опросы, стали важным шагом на пути к обеспечению активного участия граждан в законодательной деятельности.

Кениг отметил: «Награда приурочена к 30-летию Азиатского фонда в Монголии. В течение последних трех десятилетий Фонд оказывал ключевую поддержку развитию Монголии посредством укрепления управления и гендерного равенства, решения экологических проблем и повышения доступности образования и информации в партнерстве с правительством Монголии, гражданским обществом и частным сектором».

// The Asia Foundation

Азиатский Фонд (Asia Foundation) — это некоммерческая международная организация развития, целью которой является улучшение жизни и расширение возможностей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Основываясь на 70-летнем опыте и глубоких знаниях местных условий, их работа сосредоточена на управлении, борьбе с изменением климата, гендерном равенстве, образовании и лидерстве, инклюзивном росте и международном сотрудничестве. Фонд работает более чем в 20 странах через их 17 постоянных страновых офисов и программ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, при поддержке штаб-квартиры в Сан-Франциско и офиса в Вашингтоне, округ Колумбия.

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