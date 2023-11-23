Высокопоставленный представитель КПК встретился с монгольскими гостями

слева: Цай Ци и Амарбаясгалан Дашзэгвэ

CentralAsia (MNG) - Высокопоставленный представитель Коммунистической партии Китая (КПК) Цай Ци встретился в среду с делегацией, возглавляемой Амарбаясгаланом Дашзэгвэ, генеральным секретарем Монгольской народной партии.

Цай Ци, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и член Секретариата ЦК КПК, заявил, что КПК готова работать с Монгольской народной партией для совместной реализации важного консенсуса, достигнутого лидерами двух партий и двух государств.

В следующем году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Монголией и 30 лет со дня пересмотра Договора о дружбе и сотрудничестве между Китаем и Монголией.

Цай заявил, что КПК готова воспользоваться этой возможностью для укрепления политического взаимного доверия, развития практического сотрудничества, изучения межличностных обменов, продвижения азиатских ценностей и углубления обмена опытом в области управления.

Он призвал подавать пример общего будущего, взаимовыгодного сотрудничества, связей между людьми и солидарности для продвижения двусторонних отношений на более высокий уровень.

Амарбаясгалан высоко оценил недавние обмены на высоком уровне и тесное сотрудничество в различных областях между двумя сторонами. Он сказал, что Монгольская народная партия поддерживает полное согласование стратегии развития Монголии с инициативой «Пояс и путь» для укрепления обменов и взаимного обучения между двумя сторонами в области управления.

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