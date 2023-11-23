ЮНИСЕФ призывает Монголию к действию: синее небо для каждого ребенка

CentralAsia (MNG) - Всемирный день ребенка был впервые учрежден в 1954 году как Всемирный день ребенка и отмечается ежегодно 20 ноября в целях содействия международному единству и осведомленности среди детей во всем мире, а также для улучшения их благосостояния.

20 ноября – важная дата, поскольку это дата, когда Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка в 1959 году и Конвенцию о правах ребенка в 1989 году.

Каждый ребенок с рождения имеет неотъемлемое право пользоваться всеми правами и свободами, закрепленными в Конвенции о правах ребенка. Этот знаковый международный договор по правам человека устанавливает всеобъемлющую основу для защиты благополучия детей и их семей. С 2017 года более 130 стран мира присоединились к призыву Международного чрезвычайного детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) отметить Всемирный день ребенка. Этот день служит платформой для детей, чтобы рассказать о своих проблемах взрослым, а взрослые могут внимательно выслушать и ответить значимыми действиями. Во всем мире этот День отмечен громкими мероприятиями и инициативами, направленными на усиление голоса детей.

В рамках празднования Всемирного дня ребенка ЮНИСЕФ в Монголии привлекает внимание общественности к проблеме загрязнения воздуха, которое представляет серьезную угрозу здоровью детей в стране. Многочисленные исследования во всем мире показали, что дети подвергаются риску воздействия смога с момента зачатия. Матери подвергаются риску преждевременных родов и выкидышей из-за загрязнения воздуха. Исследование, проведенное в Монголии, показало, что уровень преждевременных родов и выкидышей зимой в пять раз выше, чем летом. Кроме того, в зимние месяцы в шесть раз увеличивается распространенность гриппа и гриппоподобных заболеваний. Зимой среди детей также распространены бронхит и астма, что может препятствовать их обучению и развитию. Кроме того, международные ученые обнаружили, что воздействие смога во время беременности может отрицательно повлиять на развитие мозга детей, что потенциально может привести к психическим и поведенческим изменениям. Во Всемирный день ребенка ЮНИСЕФ подчеркнул решающую роль коллективных действий в защите здоровья детей от пагубного воздействия загрязнения воздуха.

ЮНИСЕФ в Монголии предлагает решение по борьбе с загрязнением воздуха в рамках темы «Каждому ребенку – синее небо». В связи с этим 18 ноября 2023 года ЮНИСЕФ организовал первое гала-мероприятие по сбору средств.

Постоянный представитель ЮНИСЕФ в Монголии Эваристе Куасси-Комлан: Всемирный день ребенка отмечается в Монголии уже два года. Мы разработали пакет продуктов для отопления и изоляции (CHIP) для борьбы с загрязнением воздуха. Этот пакет специально разработан для эффективного улучшения воздухообмена в помещении, тем самым смягчая вредное воздействие загрязнения воздуха. Доходы от собранных средств будут направлены исключительно на этот проект.

Специалист по связям с общественностью ЮНИСЕФ в Монголии Ариунзаяа Даваа подчеркнула, что ЮНИСЕФ впервые организует мероприятие по сбору средств. «Государственный и частный секторы объединяют усилия для защиты прав детей. Художники, деятели культуры и религии щедро передавали нам свои произведения. Эти работы будут проданы с аукциона для сбора средств».

Решений по защите детей от загрязнения воздуха может быть несколько, и ЮНИСЕФ призывает воплотить хотя бы одно из них в реальность.

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