Fitch присвоило предлагаемым долларовым облигациям Монголии рейтинг «B»

CentralAsia (MNG) - Fitch Ratings присвоило предлагаемым долларовым облигациям Монголии (B/Стабильный) рейтинг «B». Сделка связана с добровольным предложением о размещении облигаций со сроком погашения в 2024 году.

Рейтинг соответствует долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Монголии в иностранной валюте «B», который имеет стабильный прогноз и последний раз был подтвержден 15 мая 2023 года.

Следующие выпуски ESG представляют собой ключевые рейтинговые факторы для предлагаемых облигаций; другие ключевые рейтинговые факторы можно найти в комментарии к рейтинговому действию эмитента от 15 мая 2023 года.

Монголия имеет оценку релевантности ESG «5[+]» за политическую стабильность и права и «5» за верховенство закона, качество институционального и нормативного регулирования и контроль над коррупцией. Эти оценки отражают высокий вес показателей управления Всемирного банка (WBGI) в нашей собственной модели суверенных рейтингов. Монголия имеет средний рейтинг WBGI на уровне 46-го процентиля.

Рейтинг облигаций чувствителен к любым изменениям долгосрочного РДЭ в иностранной валюте, который имеет следующую рейтинговую чувствительность (согласно вышеупомянутому комментарию к рейтинговому действию эмитента).

ESG-принципы — это набор основных принципов, которые ориентированы на учет экологических (Environmental), социальных (Social) и управленческих (Governance) аспектов в деятельности компаний и оценку их устойчивости и воздействия на окружающую среду, общество и внутреннюю структуру управления.

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