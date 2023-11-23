Физический объем экспорта угля Монголии достиг 60 млн тн, превысив план на 10 млн тн

CentralAsia (MNG) - В проекте бюджета на 2024 год Монголия планирует экспортировать 60 миллионов тонн угля.

За 40 дней до конца года физический объем экспорта угля Монголии достиг 60 миллионов тонн, превысив план на 10 миллионов тонн, сообщили в правительстве. В Законе о бюджете на 2023 год экспорт угля был рассчитан на уровне 50 миллионов тонн.

До пандемии, в 2019 году, Монголия экспортировала 36,7 млн ​​тонн угля, что было историческим рекордом, а в этом году она экспортировала 60 млн тонн, возобновив свой успех.

В проекте бюджета на следующий год предполагается экспортировать 60 миллионов тонн угля, а цена угля оценивается в 140 долларов за тонну. В Минфине подчеркнули, что «60 миллионов тонн угля можно будет экспортировать, если добыча угля будет бесперебойной с начала года».

Физический объем экспорта угля увеличился, а официальные валютные резервы на конец октября достигли 3,9 млрд долларов США.

Экспортный доход Монголии в прошлом году составил 12,5 миллиарда долларов США, в следующем году планируется достичь 14,1 миллиарда долларов США. В прошлом году более 90% доходов от экспорта было получено за счет угля.

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