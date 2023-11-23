15 солдат погибли во время службы в армии, — Национальная комиссия по правам человека Монголии

CentralAsia (MNG) - В соответствии с обязанностями и указаниями Подкомитета по правам человека Парламента действует специальный номер 92050222 с целью приема жалоб и информации о нарушениях прав и интересов призывников.

Национальная комиссия по правам человека провела базовый опрос с участием около 1500 призывников 16 подразделений и вооруженных сил. Также проведено выборочное исследование по 126 уголовным делам. Результаты опроса были представлены в 21-м докладе о правах и свободах человека в Монголии.

Парламент Монголии одобрил соответствующее постановление и возложил обязанности на правительство и соответствующие учреждения. А Национальная комиссия по правам человека работала в семи подразделениях вооруженных сил, чтобы проверить выполнение этого постановления.

В постановлении «Оценивать причины и обстоятельства гибели и здоровья людей на военной службе, предупреждать преступления и нарушения, выявлять нарушения воинских отношений, регистрировать их, принимать профилактические меры и контролировать их исполнение». Однако реализация резолюции является недостаточной.

В частности, Национальная комиссия по правам человека пришла к выводу, что риск несчастных случаев, смертей и несчастных случаев не уменьшится, если солдаты продолжат выполнять работу по дому и вспомогательному обслуживанию.

Член Национальной комиссии по правам человека Энхболд Батзэвэг сообщил о требовании предоставить компенсацию, помощь и поддержку гражданам, получившим вред здоровью и моральный ущерб во время военной службы.

В 2021 году Национальная комиссия по правам человека расследовала 126 дел, 15 из них касались смерти во время военной службы. 4 дела были решены судом. Одно дело было прекращено, а по остальным трем делам четыре человека были привлечены к уголовной ответственности. Из 126 дел 67 были решены судом. 44,5% из них были прекращены на том основании, что это было самоубийство или несчастный случай.

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