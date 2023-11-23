Впервые в Монголии будет создан суд по семейным и детским делам

CentralAsia (MNG) - Было представлено решение заседания Кабмина. На встрече обсуждался вопрос создания впервые в Монголии Суда по делам семьи и детей.

«В Улан-Баторе будут созданы первичный и апелляционный суды по делам семьи и детей. Судебное разбирательство начнется 1 января 2026 года. Впоследствии предлагается двухлетний план подготовки узкоспециализированных специалистов, таких как судьи и помощники судей. Предполагается, что это позволит снизить нагрузку по фиктивным делам в судебной системе на 40 процентов», - сказал министр юстиции Энхбаяр Баттөмөр.

Суд по семейным делам занимается делами, касающимися детей и семей.

Суд по семейным делам рассматривает следующие виды дел:

• Принятие

• Опека и посещение детей

• Насилие в семье / судебные приказы о защите

• Утверждение и проверка приемной семьи

• Опекунство

• Подростковая преступность

• Отцовство

• Лица, нуждающиеся в надзоре (PINS)

• Детская и/или супружеская поддержка

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