Впервые в Монголии будет создан суд по семейным и детским делам

CentralAsia (MNG) - Было представлено решение заседания Кабмина. На встрече обсуждался вопрос создания впервые в Монголии Суда по делам семьи и детей.
«В Улан-Баторе будут созданы первичный и апелляционный суды по делам семьи и детей. Судебное разбирательство начнется 1 января 2026 года. Впоследствии предлагается двухлетний план подготовки узкоспециализированных специалистов, таких как судьи и помощники судей. Предполагается, что это позволит снизить нагрузку по фиктивным делам в судебной системе на 40 процентов», - сказал министр юстиции Энхбаяр Баттөмөр.
Суд по семейным делам занимается делами, касающимися детей и семей.
Суд по семейным делам рассматривает следующие виды дел:
• Принятие
• Опека и посещение детей
• Насилие в семье / судебные приказы о защите
• Утверждение и проверка приемной семьи
• Опекунство
• Подростковая преступность
• Отцовство
• Лица, нуждающиеся в надзоре (PINS)
• Детская и/или супружеская поддержка