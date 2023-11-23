Премьер Монголии принял посла Индии в связи с завершением его дипломатической миссии в стране

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсанамсрай принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Индия Мохиндера Пратапа Сингха в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране.

На встрече премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ выразил удовлетворение углублением стратегического партнерства, развивающегося с духовным соседом — Индией. Он подчеркнул, что Мохиндера Пратап Сингх за время своей работы послом в Монголии внес значительный вклад в расширение и развитие отношений Стратегического партнерства, укрепление политических связей на высшем уровне, а также в реализацию крупных проектов и программ, которые будут вписаны в историю сотрудничества.

Оюун-Эрдэнэ поблагодарил за Центра кибербезопасности, созданный на основе гранта индийской стороны, который вносит важный вклад в повышение возможностей информационных технологий и кибербезопасности нашей страны, а также за поддержку интенсивной реализации проект нефтеперерабатывающего завода, который важен для обеспечения безопасности Монголии и укрепления энергетической независимости.

Посол Сингх, со своей стороны, отметил, что он рад сотрудничеству в расширении двустороннего взаимодействия в областях безопасности, обороны, добычи полезных ископаемых, электронных коммуникаций, образования, культуры и гуманитарной деятельности. Индийский дипломат отметил, что в дальнейшем он сосредоточится на укреплении дружественных отношений между двумя странами, особенно на вводе в эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода в запланированные сроки.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения