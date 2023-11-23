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В Минске 23 ноября пройдет саммит ОДКБ. Без Армении

CentralAsia (CA) -  В Минске 23 ноября пройдет саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В саммите примут участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, России Владимир Путин, Таджикистана Эмомали Рахмон. Принимать гостей будет председательствующий в этом году в ОДКБ президент Беларуси Александр Лукашенко. Из всей «шестерки» не будет только премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В ходе саммита будут обсуждены ключевые вопросы взаимодействия членов ОДКБ, включая дальнейшее совершенствование системы коллективной безопасности, а также актуальные международные и региональные проблемы.

Предыдущий саммит ОДКБ прошел ровно год назад в Ереване. В 2024 году председательство в ОДКБ переходит к Казахстану.

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