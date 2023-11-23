С начала войны больницы в Газе подверглись 178 атакам, - ООН

Спутниковый снимок "Аш-Шифы"

CentralAsia (CA) - С начала войны между Израилем и палестинским движением ХАМАС ВОЗ зафиксировал 178 атак на медучреждения в секторе Газа, следует из сообщения Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Так, сообщили в ООН, была атакована больница на севере анклава 21 ноября, после чего погибли три доктора и один пациент.

По данным ВОЗ, всего с 7 октября в результате атак погибли 22 сотрудника больницы в Газе, еще 48 ранены. На севере сектора Газа не функционируют 22 больницы, еще две работают частично. В южной части Газы продолжают работу семь из десяти больниц.

18 ноября совместная группа ООН по оценке гуманитарной ситуации во главе с ВОЗ посетила «Аш-Шифу» — самую крупную больницу в секторе Газа. Группа назвала больницу «зоной смерти», которая фактически «прекратила функционировать как медицинское учреждение» из-за обстрелов и нехватки воды, топлива, лекарств.