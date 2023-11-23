ООН заявила об ухудшении ситуации в Афганистане из-за возвращения беженцев из Пакистана

CentralAsia (CA) - Около 374 тысяч афганцев вернулись на родину из Пакистана после начала Исламабадом кампании по выдворению нелегальных мигрантов, что может привести к ухудшению гуманитарной ситуации в Афганистане. Об этом заявило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

«УВКБ выражает обеспокоенность по поводу заявления Пакистана о том, что иностранцы, не имеющие документов, должны покинуть страну, поскольку эти распоряжения отрицательно повлияли на граждан Афганистана, включая зарегистрированных беженцев и других лиц с действительными документами», — заявила на брифинге в Женеве представитель УВКБ в Пакистане Филиппа Кандлер.

«Со времени объявления Пакистаном этого плана [по выдворению незаконных мигрантов] 3 октября 2023 года около 374 тысяч человек вернулись в Афганистан, в основном в страхе и спешке. Мы являемся свидетелями экспоненциального роста числа арестов, задержаний и депортаций афганцев в Пакистане», — отметила она.

Массовое возвращение афганцев на родину «усугубляет продолжающийся гуманитарный кризис, поскольку зимние температуры начинают падать — в некоторых местах минимум уже достигает -4С», подчеркнула Кандлер. Она напомнила, что «многие афганские репатрианты уязвимы» — среди них есть «женщины и дети, которые могут погибнуть в суровую зиму, если останутся без надлежащего крова».

По словам Кандлер, афганцы в Пакистане рассказали сотрудникам УВКБ, что «уезжают в спешке, опасаясь ареста и задержания». Хотя все официально зарегистрированные афганские беженцы могут законно оставаться в Пакистане, они все равно испытали «чувство паники». «Продолжающееся давление» вызвало «серьезное беспокойство в общинах, несмотря на заверения, полученные от правительства Пакистана», — заявила представитель управления.

К моменту объявления о выдворении незаконных мигрантов на территории Пакистана находилось, по разным оценкам, от 1,1 млн до 1,7 млн афганских беженцев. Пакистанские власти дали им срок до 1 ноября на то, чтобы добровольно вернуться в Афганистан. Это успели сделать до 160 тысяч афганцев. Затем Пакистан начал принудительную депортацию беженцев.

Гуманитарный кризис в Афганистане ухудшился после захвата власти в августе 2021 года радикальным движением «Талибан».