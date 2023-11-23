Президент Узбекистана посетит Азербайджан

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 23−24 ноября посетит Азербайджан с рабочим визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев примет участие в первом саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

В повестку дня мероприятия включены вопросы расширения многостороннего сотрудничества в рамках программы, создания Целевого фонда для поддержки региональных проектов, принятия «дорожной карты» по цифровизации транспортных коридоров, продвижения деловых инициатив и другие вопросы.

Программа СПЕКА была учреждена 26 марта 1998 году в соответствии с Ташкентской декларацией в целях содействия развитию экономического сотрудничества и интеграции стран региона в мировую экономику. Государствами-участниками являются Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.

В эти дни в Баку проходит целый ряд деловых мероприятий СПЕКА, в том числе экономический форум и выставка промышленного потенциала стран Центральной Азии.