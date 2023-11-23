Еще в одном регионе России ввели запрет на работу мигрантов в ряде сфер

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CentralAsia (CA) - Власти Курганской области России установили запрет на работу иностранных граждан в некоторых сферах деятельности. Среди них перевозка пассажиров на сухопутном транспорте и легковых такси. Об этом сообщается в постановлении губернатора Курганской области.

«Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов. Это касается деятельности сухопутного пассажирского транспорта, то есть перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении», — указано в постановлении.

Запрет также касается сферы производства детского питания и диетических продуктов. Мигранты также не смогут работать в сфере такси и аренды легковых такси с водителем. По информации из постановления, запрет касается гостиниц и деятельности по трудоустройству. Мигранты также не смогут устроиться на работу в сферу образования.

Похожие ограничения ранее были установлены в Челябинской, Тульской, Калужской, Тюменской, Калининградской областях и Ханты-Мансийском автономном округе РФ.

Ранее URA.RU писало, что курганского губернатора просили ужесточить контроль над диаспорами и ограничить наем мигрантов. С таким обращением выступила местная епархия, которая отметила рост преступлений со стороны иностранцев. Большинство преступлений, как отмечается, связаны с наркотиками.