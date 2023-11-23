Бывшие рестораны McDonald’s в Казахстане получили новое название

CentralAsia (KZ) - Компания «Food Solutions KZ» создала новый бренд для бывшей сети ресторанов быстрого питания McDonald’s в Казахстане, передает Informburo.kz.

Бренд локальной сети, представленный 24 ресторанами по всей стране, получил название «I’m».

«Название читается как «айм» («айэм»), при этом апостроф посередине принимает форму сердца и позволяет произносить название как «айловэм». Сервисы café и drive соответственно получили названия «I’m café» и «I’m drive». Новый фирменный стиль отразится на вывесках, упаковке, униформе сотрудников и на всех остальных элементах брендинга компании», – пояснила пресс-служба Food Solutions KZ.

Ноябрьское переименование стало третьим за год. В начале января 2023 сеть установила вывески «Мы открылись», а в августе на бывших ресторанах McDonald’s появились разные названия — по именам сотрудников компании («Мен Мәдиярмын», «Мен Араймын» и т. д.). Тогда же компания заявила, что готовится к «масштабному запуску нового бренда».

Рестораны быстрого обслуживания под брендом McDonald’s открылись в Казахстане в 2016 году, всего их было 24 ресторана: в Алматы, Астане, Атырау, Актобе, Костанае и Караганде.

17 ноября 2022 года стало известно о приостановке работы сети McDonald’s в Казахстане, а в начале января 2023 года компания-франчайзи ТОО «Food Solutions KZ» официально объявила об уходе бренда и переименовании ресторанов. Причиной прекращения работы McDonald’s были названы ограничения в поставках продукции для ресторанов.

Компания Food Solutions принадлежит казахстанскому бизнесмену Кайрату Боранбаеву, который был арестован 17 марта 2022 года и через год осужден на восемь лет лишения свободы за хищения в квазигосударственном секторе. В июле 2023 года судебная коллегия по уголовным делам суда города Астаны отменила приговор и постановила рассмотреть дело заново. В сентябре Боранбаев заключил процессуальное соглашение со следствием и получил новый приговор — шесть лет лишения свободы, а в ноябре — вышел на свободу условно-досрочно.

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