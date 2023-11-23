Массовое отравление метадоном в Астрахани: Арестованы три мигранта, среди них гражданин Кыргызстана

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- 15:05, 23 ноября 2023
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- Обновлено: 15:16, 23 ноября 2023
|Предыстория: В Астрахани более 20 человек отравились метадоном, трое умерли. Один из подозреваемых в продаже гражданин Кыргызстана
CentralAsia (CA) - Советский районный суд Астрахани РФ арестовал трех подозреваемых в распространении наркотиков, которыми ранее отравились более 20 человек. Они пробудут под стражей два месяца, сообщило УМВД по Астраханской области.
Полицейские задержали троих иностранцев — граждан Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Двое из них дали признательные показания. Подозреваемые утверждали, что якобы распространяли мефедрон с помощью закладок, между тем в астраханском Минздраве сообщали о массовом отравлении другим веществом — метадоном.
В Минздраве региона рассказали, что с 17 по 20 ноября в больницу поступили 19 человек с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами. Позже количество пострадавших от отравления метадоном увеличилось до 21, три человека умерли.
В отношении иностранцев возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК (незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Максимально возможное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.
В ходе следственных мероприятий в отделы полиции были доставлены 164 человека. Сотрудники правоохранительных органов составили 36 административных протоколов по ст. 6.8 (незаконный оборот наркотиков) и ст. 6.9 (употребление наркотиков) КоАП.