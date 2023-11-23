Россия сняла запрет на экспорт дизтоплива

CentralAsia (CA) - Правительство России сняло запрет на экспорт летнего дизельного топлива в связи с насыщением внутреннего рынка, сообщает пресс-служба Минэнерго. В ведомстве пообещали, что будут продолжать мониторить цены на топливо на внутреннем рынке и принимать при необходимости соответствующие меры.

«В течение прошедших двух месяцев при сохранении высоких объёмов переработки нефти на НПЗ обеспечено насыщение внутреннего рынка товарным дизельным топливом всех сортов и автомобильным бензином, в том числе в биржевом канале реализации»,— пояснили в ведомстве.

Как уточнили в Министерстве, решение об отмене запрета принято «в целях недопущения разгрузки нефтеперерабатывающих предприятий и обеспечения высоких объемов производства востребованных видов топлива — товарного автомобильного бензина и зимних сортов дизельного топлива, а также с учетом снижения ценовой ситуации на отечественном рынке».

21 сентября российское правительство ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Цель эмбарго заключалась в насыщении внутреннего рынка топливом и снижении цен, обновивших в сентябре максимум. 6 октября правительство ослабило эмбарго, разрешив трубопроводный экспорт дизтоплива, в противном случае НПЗ грозило бы затоваривание, а вслед за этим и снижение переработки.