Фото из кулуаров — Беседа президентов стран ОДКБ

CentralAsia (CA) - В Минске 23 ноября проходит саммит глав государств Организации договора о коллективной безопасности.

Пресс-служба президента Беларуси опубликовала фото из кулуаров.

В саммите принимают участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, России Владимир Путин, Таджикистана Эмомали Рахмон. Гостей принимает председательствующий в этом году в ОДКБ президент Беларуси Александр Лукашенко. Из всей «шестерки» не приехал только премьер-министра Армении Никола Пашиняна.