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Фото из кулуаров — Беседа президентов стран ОДКБ

CentralAsia (CA) -  В Минске 23 ноября проходит саммит глав государств Организации договора о коллективной безопасности.

Пресс-служба президента Беларуси опубликовала фото из кулуаров.

В саммите принимают участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, России Владимир Путин, Таджикистана Эмомали Рахмон. Гостей принимает председательствующий в этом году в ОДКБ президент Беларуси Александр Лукашенко. Из всей «шестерки» не приехал только премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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