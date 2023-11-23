МИД Армении заявил об отсутствии на повестке вопроса о выходе из ОДКБ

Мнацакан Сафарян

CentralAsia (CA) - Армения не рассматривает возможность выхода из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также не планирует поднимать вопрос о выводе 102-й российской военной базы из города Гюмри. Об этом заявил на брифинге заместитель главы МИД республики Мнацакан Сафарян, передает ТАСС.

«В настоящий момент в нашей повестке таких тем нет», - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса журналиста.

Сегодня, 23 наября в Минске проходит заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.

На саммите участвуют все лидеры стран объединения, кроме премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В среду в Минске прошло совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. На нем не присутствовали представители Армении.

В ОДКБ входят шесть стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.