МИД Армении заявил об отсутствии на повестке вопроса о выходе из ОДКБ

- Азия и мир, политика
- 17:14, 23 ноября 2023
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CentralAsia (CA) - Армения не рассматривает возможность выхода из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также не планирует поднимать вопрос о выводе 102-й российской военной базы из города Гюмри. Об этом заявил на брифинге заместитель главы МИД республики Мнацакан Сафарян, передает ТАСС.
«В настоящий момент в нашей повестке таких тем нет», - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса журналиста.
Сегодня, 23 наября в Минске проходит заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.
На саммите участвуют все лидеры стран объединения, кроме премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
В среду в Минске прошло совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. На нем не присутствовали представители Армении.
В ОДКБ входят шесть стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.