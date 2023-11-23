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Премьер Казахстана объяснил свое присутствие на похоронах брата Нурсултана Назарбаева
Алихан Смаилов
Алихан Смаилов

CentralAsia (KZ) -  Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов объяснил свое присутствие на похоронах брата первого президента Болата Назарбаева соблюдением казахских традиций. Об этом премьер рассказал журналистам на брифинге в сенате, сообщает Оrda.kz.

«Есть традиции, которые существуют с давних времен наших предков. Одна из них — выражение соболезнования близким и родственникам умершего. Поэтому я, как премьер-министр, посчитал правильным посетить похороны Болата Назарбаева», - объяснил премьер-министр.

Смаилов добавил, что в день похорон он приехал в Алматы, чтобы принять участие в старте строительства железнодорожных путей в объезд города.

«Мы начали большой и важный проект — строительство объездной железной дороги в Алматы. Этот проект позволит улучшить транспортный и транзитный потенциал страны», - сказал он.

Младшему брату экс-президента Нурсултана Назарбаева Болату Назарбаеву было 70 лет. Он скончался утром 13 ноября в Центральной клинической больнице Алматы.

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