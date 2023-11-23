Обсудили прогрессы между Кыргызстаном и Таджикистаном, - Лукашенко о заседании в узком формате

CentralAsia (CA) - В Минске началось заседание ОДКБ в широком составе. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, какие вопросы были обсуждены на заседании в узком формате.

По его словам, даны оценки прошедшему году и работе организации. Стороны ранее обсуждали эти вопросы на разных форматах, в первую очередь, военно-политического характера.

«И скажу откровенно, на двусторонних, на трехсторонних и иных встречах мы давали приоритет военно-политическим темам, потому что так складывается ситуация, обстановка в зоне нашей ответственности. Поэтому мы, рассматривая вопросы экономики, говорили о вопросах, связанных с нашей деятельностью ОДКБ», - сказал он.

Он привел в пример визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Россию, где он провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Они, по словам Лукашенко, обсуждали военно-политические вопросы тоже.

«Мы также говорили о прогрессах между Кыргызстаном и Таджикистаном, на их совместной границе, что мы приветствуем. Это тоже наши вопросы. Также затрагивали вопросы Азербайджана и Армении, роль России – центрального нашего звена в ОДКБ», - добавил он.