Касым-Жомарт предложил странам ОДКБ выбрать ряд направлений в качестве приоритетных в 2024 году

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 ноября предложил странам Организации договора коллективной безопасности ряд направлений для приоритета в 2024 году.

Как он сказал в ходе расширенной сессии саммита ОДКБ в Минске, с 1 января 2024 года председательство в ОДКБ переходит к Казахстану.

Президент Казахстана предложил сфокусировать деятельность организации на следующих моментах в период председательства Казахстана:

1) Сотрудничество ОКДБ с заинтересованными странами и международными организациями в сфере безопасности. «Предлагаем сосредоточиться на поддержании наработанного уровня взаимодействия с ООН», - сказал.

Он выступил за дальнейшее углубление сотрудничества с СНГ и ШОС.

2) Взаимодействие по вопросам военного сотрудничества. В доработке нуждается нормативно-правовая база по вопросам обеспечения оперативного развертывания коллективных сил ОДКБ. Также надо продолжить развитие системы подготовки военных кадров и военно-научного потенциала государств членов ОДКБ.

3) Развитие сотрудничества по противодействию международному терроризму и экстремизму.

4) Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Надо повышать эффективность по совместным мероприятиям по защите пространства ОДКБ от проникновения этой опасной продукции.

5) Борьба с незаконным оборотом оружия и организованной транснациональной преступностью.

6) Углубление сотрудничества по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

7) Противодействие преступлениям в сфере информационных технологий.

Обозначенные приоритеты будут направлены в государства-члены ОДКБ в самое ближайшее время, добавил он.

На основании предложенных подходов и итогов сессии генсекретарь совместно с постоянным советом ОДКБ подготовит план мероприятий, данный документ будет утвержден Токаевым в качестве председателя ОДКБ в начале 2024 года, сказал он.

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