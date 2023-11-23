Касым-Жомарт предложил странам ОДКБ выбрать ряд направлений в качестве приоритетных в 2024 году

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 ноября предложил странам Организации договора коллективной безопасности ряд направлений для приоритета в 2024 году.
Как он сказал в ходе расширенной сессии саммита ОДКБ в Минске, с 1 января 2024 года председательство в ОДКБ переходит к Казахстану.
Президент Казахстана предложил сфокусировать деятельность организации на следующих моментах в период председательства Казахстана:
1) Сотрудничество ОКДБ с заинтересованными странами и международными организациями в сфере безопасности. «Предлагаем сосредоточиться на поддержании наработанного уровня взаимодействия с ООН», - сказал.
Он выступил за дальнейшее углубление сотрудничества с СНГ и ШОС.
2) Взаимодействие по вопросам военного сотрудничества. В доработке нуждается нормативно-правовая база по вопросам обеспечения оперативного развертывания коллективных сил ОДКБ. Также надо продолжить развитие системы подготовки военных кадров и военно-научного потенциала государств членов ОДКБ.
3) Развитие сотрудничества по противодействию международному терроризму и экстремизму.
4) Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Надо повышать эффективность по совместным мероприятиям по защите пространства ОДКБ от проникновения этой опасной продукции.
5) Борьба с незаконным оборотом оружия и организованной транснациональной преступностью.
6) Углубление сотрудничества по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
7) Противодействие преступлениям в сфере информационных технологий.
Обозначенные приоритеты будут направлены в государства-члены ОДКБ в самое ближайшее время, добавил он.
На основании предложенных подходов и итогов сессии генсекретарь совместно с постоянным советом ОДКБ подготовит план мероприятий, данный документ будет утвержден Токаевым в качестве председателя ОДКБ в начале 2024 года, сказал он.