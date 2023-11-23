экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Александр Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ

CentralAsia (CA) -  Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ в Минске.

По его словам, в заседании обсуждали ситуацию на Кавказе.

«Некоторые неудовлетворенности одного из членов совета ОДКБ. Мы пришли к выводу, что проблемные вопросы всегда были, будут. Если мы их намерены решать, то их надо решать за столом переговоров, а не делать демарши без определенных причин. Мы выразили мнение и пожелание, что скорее всего в Питере, все-таки экономическое в основном мероприятие, мы увидим наших армянских друзей», - сказал он.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com