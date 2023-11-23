Александр Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ

CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ в Минске.

По его словам, в заседании обсуждали ситуацию на Кавказе.

«Некоторые неудовлетворенности одного из членов совета ОДКБ. Мы пришли к выводу, что проблемные вопросы всегда были, будут. Если мы их намерены решать, то их надо решать за столом переговоров, а не делать демарши без определенных причин. Мы выразили мнение и пожелание, что скорее всего в Питере, все-таки экономическое в основном мероприятие, мы увидим наших армянских друзей», - сказал он.