Александр Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ
- Азия и мир, политика
- 18:50, 23 ноября 2023
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CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал отсутствие Армении на саммите ОДКБ в Минске.
По его словам, в заседании обсуждали ситуацию на Кавказе.
«Некоторые неудовлетворенности одного из членов совета ОДКБ. Мы пришли к выводу, что проблемные вопросы всегда были, будут. Если мы их намерены решать, то их надо решать за столом переговоров, а не делать демарши без определенных причин. Мы выразили мнение и пожелание, что скорее всего в Питере, все-таки экономическое в основном мероприятие, мы увидим наших армянских друзей», - сказал он.
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