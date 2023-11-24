«Гоби» разработали новые зимние кашемировые сапоги

CentralAsia (MNG) - Новинка от известной монгольской компании уже поступила к потребителям.

Уверен, что вы не слышали о «зимних кашемировых сапогах», хотя на рынке представлено множество их видов: сапоги из собачьей кожи, сапоги из оленьей кожи, собольи сапоги, сапоги из овчины.

Монгольские и японские инженеры больше года совместно работали над созданием новых зимних кашемировых сапог «Гоби», регулярно проводя испытания, анализ материалов и их носки. В результате, когда сдали на лабораторный анализ кашемировую часть недавно разработанной модели сапог, выяснилось, что она соответствует всем требованиям.

Компания «Гоби» создала максимально удобную обувь по технологиям, соответствующим мировым стандартам.

Резиновая подошва этих сапог, изготовленная по «амортизирующей» технологии, дает ощущение комфорта при ходьбе и не скользит, делая максимально удобным их использование в зимнее время, что очень подходит для экстремального климата нашей страны.

Дизайн сапог также примечателен: носок выполнен из мягкой кожи и шерсти, поэтому данная обувь будет самой теплой даже в лютые морозы, характерные для монгольской зимы.

Самое главное - основная часть обуви изготовлена из кашемира, поэтому эти сапоги очень легкие по сравнению с другой зимней обувью. Даже если вы носите их весь день, в этой обуви вашим ногам будет комфортно и тепло.

Кроме того, материал, из которого изготовлены сапоги, является не только теплым, но и «дышащим» и прекрасно пропускает воздух.

Известно, что множество биологически активных точек расположены на ступнях, а ношение удобной и комфортной обуви, отвечающей всем мировым стандартам, станет залогом хорошего кровообращения в ногах и будет положительно сказываться на здоровье.. Ведь не даром говорят: «Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле».

источник: middleasiannews.com

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