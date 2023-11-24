В Монголии из-за снежной бури пропали без вести 334 человек

CentralAsia (MNG) - По меньшей мере 334 человек, в основном кочевники-скотоводы, пропали без вести в восточной Монголии из-за сильного снегопада и метелей, сообщило в четверг вечером Главное управление по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС).

Проведены поиски пропавших без вести людей в аймаках Сухбаатар, Хэнтий, Дорнод и Дорноговь, говорится в заявлении ГУЧС. В заявлении говорится, что во вторник сильные пыльные и снежные бури начали проноситься по большей части страны, особенно в восточных и южных аймаках Гоби, что привело к ухудшению видимости.

Позже сообщалось, что 332 из них были найдены. К сожаленью один из них был мертв. И вертолет ЕС-145 111-й воздушно-десантной поисково-спасательной эскадрильи нашел одного последнего пропавшего человека на территории сомона Иххэт аймака Дорноговь. В результате из 334 пропавших без вести человек 333 были спасены, один погиб.

Ожидается, что нестабильная погода сохранится в течение всей этой недели, говорится в заявлении, предупреждая общественность, особенно кочевых скотоводов и водителей, о необходимости принять дополнительные меры предосторожности против возможных стихийных бедствий.

В начале этого месяца сильный снегопад и метели обрушились на большую часть страны, в результате чего погибли восемь пастухов.

В Монголии суровый континентальный климат, здесь часто бывают сильные ветры и пыльные бури, особенно весной.

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