Золоторудный проект Баян-Хөндий реализуется в Монголии

CentralAsia (MNG) - Название проекта: Золотой проект Баян-Хөндий (БХ). Расположение: Юго-Западная Монголия. Владелец(и) проекта: Erdene Resource Development Corp.

Когда проект будет введен в эксплуатацию в 2025 году, он станет одним из самых высокосортных открытых золотых рудников в мире и крупнейшим производителем первичного золота в Монголии.

Обновленное технико-экономическое обоснование, завершенное в августе 2023 года, подтвердило сильные экономические показатели проекта. Исследование включает обновленную оценку запасов золотого месторождения БХ и первую оценку минеральных запасов месторождения золота Dark Horse (DH) с очень высоким содержанием золота.

Технико-экономическое обоснование включает добычу 3,8 млн тонн из ресурса БХ при среднем разбавленном содержании золота 3,8 г/т и серебра 1,7 г/т, а также 200 000 извлекаемых тонн из ресурса DH при среднем содержании разбавленного вещества 7 г. /т золота, все из которых являются доказанными и вероятными запасами.

Предполагается, что это будет карьер открытого типа с высоким содержанием полезных ископаемых, начинающийся на поверхности в южной части месторождения БХ и расширяющийся на север в прилегающие зоны в Мидфилде и Мидфилде на северо-востоке.

Добыча на карьере DH начнется в третьем году и будет перерабатываться одновременно с рудой золотого месторождения БХ. Рудник будет производить 74 200 унций золота в год в среднем за 6,5 лет эксплуатации, при этом средняя добыча золота составит 86 900 унций золота со 2 по 5 год.

Чистая приведенная стоимость проекта до уплаты налогов при ставке дисконтирования 5%, 7,5% и 10% составляет 245 миллионов долларов, 207 миллионов долларов и 175 миллионов долларов США соответственно, а внутренняя норма доходности составляет 44%.

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