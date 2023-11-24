В монгольском сомоне Тэлмэн аймака Завхан зафиксирована аномально низкая температура

Зимовка пастухов в сомоне Тэлмэн

CentralAsia (MNG) - Ночью 22-23 ноября в сомоне Тэлмэн аймака Завхан на северо-западе Монголии была зафиксирована аномально низкая температура до минус 38,1 градуса по Цельсию. Об этом в четверг сообщил Институт метеорологии и мониторинга окружающей среды страны.

После аномальных холодов, охвативших большую часть Монголии в среду ночью, в аймаках Сухбаатар, Хэнтий, Дорнод и Дорноговь прошли мощные снегопады. Из-за сложных погодных условий были временно перекрыты дороги в восточных аймаках Дорнод и Дорноговь, граничащих с Китаем, говорится в официальном сообщении.

По словам метеорологов, сильные морозы продержатся на территории Монголии до конца этой недели.

Как правило, зимы в Монголии продолжительные и суровые. Температура воздуха может варьироваться от 25 до 45 градусов ниже нуля.

Напомним, что 26 декабря 1966 года самая холодная погода /минус 55,6 градусов по Цельсию/ была зафиксирована в сомоне Зуунговь аймака Увс на северо-западе Монголии.

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