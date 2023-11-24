Монгольская компания «Гоби» получила поддержку АБР

CentralAsia (MNG) - Азиатский банк развития предоставил монгольскому производителю кашемира «Гоби» кредит в размере 30 млн. долларов США.

«Гоби» использует эти средства для закупки необработанного кашемира у скотоводов и для переработки шерсти на новом предприятии, которое будет построено недалеко от Улан-Батора.

Необработанный кашемир является третьим по величине экспортным товаром Монголии, и растущий спрос на этот продукт, используемый для производства элитной одежды, оказывает значительное воздействие на окружающую среду в стране.

По данным Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), поголовье скота в Монголии увеличилось, чтобы соответствовать спросу, что привело к чрезмерному выпасу скота, опустыниванию и деградации почв.

АБР заявляет, что кредит поможет сделать цепочку поставок кашемира более устойчивой, обеспечивая надежный доход примерно 1200 скотоводам и способствуя управлению пастбищами и экологией. Кредит связан с прямыми закупками у скотоводов, а также связан с сохранением водных ресурсов и сокращением выбросов.

Банк развития также предоставляет технический грант в размере 1 млн. долларов США для поддержки «масштабируемого устойчивого управления пастбищами и стадами», который будет включать наращивание потенциала в области «устойчивого управления пастбищами, базовой экологии пастбищ, финансовой грамотности и управления бюджетом» примерно для 200 скотоводов-кочевников.

«Благодаря нашему партнерству с АБР АО «Гоби» будет производить больше готовой продукции с добавленной стоимостью, что увеличит приток валютных поступлений в экономику страны, а также создаст больше рабочих мест», - говорит главный исполнительный директор АО «Гоби».

«Гоби» также заключила трехлетнее партнерство с ЕБРР и Альянсом по устойчивому производству волокон для повышения устойчивости в цепочке создания стоимости кашемира, в том числе посредством практического руководства для скотоводов и определения возможных моделей отслеживания цепочки поставок.

источник: gtreview.com

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