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В Монголии будет создан Специальный суд по делам о коррупции и злоупотреблениях властью

CentralAsia (MNG) -  После обсуждения пересмотренного законопроекта о создании судов Кабинет министров постановил передать его Великому Государственному Хуралу Монголии для срочного обсуждения.

Законопроект направлен на создание продуктивных и эффективных судов первой инстанции и апелляционных судов для обеспечения права на доступ к судам, а также повышения качества и доступности судебных услуг для граждан путем изменения юрисдикции, местоположения и организации судов без изменения фундаментальной структуры суда. судебная иерархия в соответствии с поправками, внесенными в Конституцию Монголии.

Законопроект отражает создание Специального суда по делам о коррупции и злоупотреблении властью и Суда по делам семьи и детей в Улан-Баторе.

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