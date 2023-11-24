Утвержден перечень госзакупок Монголии

CentralAsia (MNG) - Утвержден Перечень проектов и мероприятий, которые будут реализованы Агентством по государственным закупкам в 2024 году.

Кабмин утвердил перечни проектов и мероприятий, которые будет реализовывать Агентство по госзакупкам, проектов и мероприятий, права на которые будут переданы столице и аймакам, а также товаров и услуг, закупаемых в рамках генерального контракта.

Распорядителям общего бюджета было поручено к 1 декабря 2023 года представить техническое описание, технико-экономическое обоснование, чертежи и другие необходимые документы каждого проекта в Агентство государственных закупок, администрацию губернатора города Улан-Батор и аймаки. Им также были поручены проводить закупки оперативно, соблюдая законы и правила, а также принципы предотвращения конфликта интересов или коррупции.

Закупки будут осуществляться через систему государственных закупок Монголии (www.tender.gov.mn). Закупочные мероприятия должны быть включены в план закупок, а приглашения на участие в тендерах и результаты должны быть своевременно опубликованы в электронной системе.

В 2024 году за счет государственного бюджета будет профинансировано 692 новых проекта и мероприятия.

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