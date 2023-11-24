В 2028 году в Улан-Баторе появится метро, обещает Монгольская народная партия

CentralAsia (MNG) - 22 ноября на очередном заседании правительства было принято решение о строительстве метро в столице Улан-Баторе.

Об этом сообщили министр по вопросам пробок Дэлгэрсайхан Борхуу и губернатор столицы Нямбаатар Хишгээ.

«На сегодняшнем заседании правительство пообещало, что в столице Монголии появится метро - общественный транспорт большой вместимости. Перед нами поставлена задача в ближайшее время разработать технико-экономическое обоснование и проект будущего метрополитена. Расходы на технико-экономическое обоснование и проект будут заложены в бюджет столицы, средства будут выделены, а к декабрю будет объявлен международный тендер.

Отметим, вопрос строительства метро впервые обсуждался на правительственном уровне. Правительство решило принять решение о будущих источниках финансирования после подготовки проекта и технико-экономического обоснования. Поэтому был определен маршрут, позволяющий построить метро в кратчайшие сроки. Недавно был представлен первый проект метро протяженностью 22,3 км от Амгалана до террасы Яармаг.

Тендеры на проектирование будут объявлены в декабре 2023 года, а тендеры на строительство и монтаж – в январе 2024 года.

В феврале 2024 года будет подписан договор с подрядчиком на проектирование.

Контракт с генеральным подрядчиком будет подписан в апреле 2024 года.

Строительство планируется начать в мае 2024 года.

Планируется, что церемония открытия состоится в июне 2024 года, а строительство метро завершится в 2027 году.

Провести испытания и затем ввести метро в эксплуатацию планируется в 2028 году.

В результате обсуждения строительства будущего метро был также поставлен вопрос о надземном метро до аэропорта Хөшигтийн Хөндий», - сказал Дэлгэрсайхан Борхуу, министр Монголии, председатель Национального комитета по уменьшению заторов на дорогах в столице Улан-Баторе.

источник: middleasiannews.com

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