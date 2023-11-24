В Улан-Баторе создано 42 района вместо нынешних девяти

Улан-Батор // Temuulen Batkhurel

CentralAsia (MNG) - Предложение по обновлению административных и территориальных единиц города Улан-Батор.

Губернатор столицы и мэр Улан-Батора Нямбаатар Хишгээ представили вопрос возобновления разделения административно-территориальных единиц столицы. Соответственно, соответствующим членам правительства поручено создать рабочую группу по разработке законопроекта и оказать профессиональную и методическую помощь.

Девять районов и 204 хороо (хороо — административно-территориальная начальная единица) различаются по плотности населения, миграции, концентрации, экономическому потенциалу и социальной инфраструктуре, а нынешнее деление административно-территориальных единиц столицы структурно сложно для расширения административных единиц и предоставления качественных и доступных государственных услуг. Поэтому необходимо оценить функции всего 213 административно-территориальных единиц столицы и сделать их распределение более эффективным и действенным.

Предложение о разделении административно-территориальной единицы Улан-Батора на 42 единицы было разработано губернатором столицы и губернаторами районов с учетом генерального плана города Улан-Батора и частичного плана развития столицы, концентрации населения, социальной инфраструктуры, и географическое положение. Утверждается, что новое подразделение соответствует долгосрочной и среднесрочной политике развития Монголии, целям децентрализации, эффективного предоставления государственных услуг и распределения административных и территориальных единиц для обеспечения независимого экономического развития.

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