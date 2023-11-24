Число погибших в секторе Газа превысило 14,8 тыс. человек, - ХАМАС

CentralAsia (CA) - Палестинское движение ХАМАС заявило, что число погибших в секторе Газа возросло до 14 854 человек, среди них 6150 детей и 4000 женщин. ХАМАС также сообщил о 36 тыс. раненых и 7 тыс. пропавших без вести в анклаве, сообщает «Аль-Арабия».

21 ноября Минздрав сектора Газа заявлял, что уже не может сообщать точные данные о погибших, поскольку из-за активных боевых действий невозможно искать тела и вести их подсчет. 17 ноября Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ сообщало, что на их объектах в секторе укрываются около 830 тыс. беженцев. По данным миссии ООН, около 1,7 млн жителей региона были вынуждены покинуть свои дома. В 2020 году население сектора Газа оценивалось в 2 млн человек.

7 октября ХАМАС после ракетного удара зашел на приграничные территории Израиля и захватил несколько сотен заложников. Жертвами нападения стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию. После нескольких недель авиационных и артиллерийских ударов израильская армия начала наземную операцию в секторе Газа. В последние дни между сторонами шли переговоры, результатом которых стала договоренность о четырехдневном прекращении огня с 24 ноября для обмена 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных.