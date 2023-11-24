Министр обороны Израиля: Перемирие будет коротким, война продлится еще два месяца

Йоав Галлант

CentralAsia (CA) - Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что как только закончится короткое временное перемирие с ХАМАС, военные возобновят боевые действия интенсивно, и они продлятся еще как минимум два месяца, сообщает Тimes of Israel.

«То, что вы увидите в ближайшие дни, — это в первую очередь освобождение заложников. Эта передышка будет короткой», — сказал Галлант бойцам 13-го диверсионного подразделения «Шайетет» израильского ВМФ.

Галлант также подчеркнул, что продолжение боевых действий необходимо для освобождения заложников, которых, как считает министр, ХАМАС не отпустит, если Израиль не будет оказывать давления на группировку.

Война Израиля с ХАМАС длится с 7 октября. В последние дни между сторонами шли переговоры, результатом которых стала договоренность о четырехдневном прекращении огня с 24 ноября для обмена 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных.