экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Министр обороны Израиля: Перемирие будет коротким, война продлится еще два месяца
Йоав Галлант
Йоав Галлант

CentralAsia (CA) -  Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что как только закончится короткое временное перемирие с ХАМАС, военные возобновят боевые действия интенсивно, и они продлятся еще как минимум два месяца, сообщает Тimes of Israel.

«То, что вы увидите в ближайшие дни, — это в первую очередь освобождение заложников. Эта передышка будет короткой», — сказал Галлант бойцам 13-го диверсионного подразделения «Шайетет» израильского ВМФ.

Галлант также подчеркнул, что продолжение боевых действий необходимо для освобождения заложников, которых, как считает министр, ХАМАС не отпустит, если Израиль не будет оказывать давления на группировку.

Война Израиля с ХАМАС длится с 7 октября. В последние дни между сторонами шли переговоры, результатом которых стала договоренность о четырехдневном прекращении огня с 24 ноября для обмена 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com