В Дублине после нападения с ножом на детей вспыхнули антимигрантские протесты. Видео беспорядков

CentralAsia (CA) - В ирландском Дублине начались беспорядки после того, как в центре города мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожих, сообщают RTE, Sky News и «Би-би-си».

По данным «Би-би-си», нападение произошло около 13:40 по местному времени возле школы на Парнелл-сквер-Ист. В результате нападения пострадали пять человек, в том числе трое детей. Два человека — пятилетняя девочка и 30-летняя женщина — получили серьезные ранения. Нападавшего, как пишет RTE, задержали прохожие. Он также пострадал, ему оказывается медицинская помощь.

В полиции, как пишет RTE, не считают, что произошедшее было терактом, однако мотив преступления неизвестен. В частности, спикер полиции Лиам Джерати заявил, что понимает обеспокоенность общества по поводу случившегося, однако считает, что это был единичный инцидент, не связанный с какими-либо проблемами в городе или стране.

Ближе к вечеру в Дублине начались беспорядки, обернувшиеся столкновениями демонстрантов с полицией. RTE пишет, что протестующие кидали в сотрудников правоохранительных органов бутылки. В то же время Sky News сообщает, что участники протестов запускали фейерверки и кидали фаеры в направлении полиции. Кроме того, в сети распространяются кадры горящих полицейского автомобиля, двухэтажного автобуса и поезда. Также сообщается о случаях мародерства.

По данным СМИ, протестующие скандировали антимигрантские лозунги, поскольку в сети циркулирует информация, что нападавший — уроженец Алжира. В то же время в полиции отказались комментировать информацию о национальности преступника, а участников беспорядков назвали «группой сумасшедших хулиганов, движимой крайне правой идеологией».