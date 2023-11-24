Монголка победила в двух номинациях на конкурсе красоты Miss Asia USA. Фото

CentralAsia (MNG) - Монголка Мэндсайхан Отгонбадрах выиграла титулы Miss Asia USA California и Delegate of the Year на конкурсе красоты Miss Asia USA 2023 в США.

Сам конкурс выиграла 20-летняя представительница Тайваня Тиффани Чанг. Она американка тайваньского происхождения. В 35-м конкурсе Miss Asia USA участвовали 50 девушек азиатского происхождения в США. Были такие категории, как купальники, вечерние платья и национальная одежда.

Мэндсайхан Отгонбадрах впервые приняла участие в конкурсе красоты. Она работает секретарем в некоммерческой организации для монголов, живущих в Лос-Анджелесе.

Она изучала электронику и телекоммуникации в Монгольском университете науки и технологий. По профессии она инженер по телекоммуникациям. Она также получила степень магистра делового администрирования в Университете ДеВри.

источник: middleasiannews.com

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