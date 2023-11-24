Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС

CentralAsia (CA) - Пакистан подал официальный запрос о присоединении к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Соответствующее решение было принято по результатам анализа итогов саммита стран–членов БРИКС в Йоханнесбурге, сообщила официальный представитель пакистанского МИДа Мумтаз Захра Балоч в ходе брифинга.

«Да, я могу подтвердить, что Пакистан обратился с официальным запросом о вступлении в БРИКС, которая, по нашему мнению, является важной группой развивающихся стран. Мы считаем, что, присоединившись к БРИКС, Пакистан сможет сыграть важную роль в развитии международного сотрудничества и возрождении инклюзивной многосторонности»,— сказала Балоч. Представитель МИДа отметила, что Пакистан поддерживает дружеские связи с большинством государств–членов БРИКС.

15-й саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22–24 августа. По итогам саммита в БРИКС пригласили Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Они станут полноформатными членами объединения с начала 2024 года. Всего официальные заявки на вступление в организацию подавали 23 государства.