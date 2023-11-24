Израиль сообщил о ликвидации командующего военно-морскими силами ХАМАС

Бомбардировка Газы израильской авиацией

CentralAsia (CA) - Израильская армия ликвидировала командующего военно-морскими силами ХАМАС Амара Абу Джалалу в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, сообщила Армия обороны Израиля в телеграм-канале.

По нему нанесли авиаудар, вместе с ним погиб еще один сотрудник военно-морских сил ХАМАС, его личность ведомство не назвало. По сведениям Израиля, Амар Абу Джалал был одним из организаторов морских атак, предотвращенных ЦАХАЛ.

ЦАХАЛ регулярно отчитывается об ударам по высшим должностным лицам в ХАМАС. Так, месяц назад армия отчиталась о ликвидации главы совета (шуры) группировки в секторе Газа Усамы Мазини, а в середине ноября — об убийстве командира снайперских соединений Северной бригады ХАМАС Мохаммеда Калута.