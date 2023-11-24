Неустойчивая погода ожидается в Казахстане в выходные

CentralAsia (KZ) - В Казахстане 25-27 ноября ожидается неустойчивая погода, ожидаются дожди, снег, гололед, понижение температуры, сообщает «Казгидромет».

«Атлантический циклон, с которым наблюдались снегопады и метели на западе и севере республики, постепенно уходит на северо-восток, а в тыл к нему с юго-запада страны смещается антициклон, с которым прогнозируются прекращение осадков и кратковременное понижение температуры воздуха: в ночные часы северных регионах до 5-10 мороза», - сообщают синоптики.

Однако в тыл антициклону с запада смещается очередной циклон из районов Атлантики, который вновь обусловит неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде ледяного дождя и снега, усилится ветер с метелями и будут наблюдаться гололедные явления. Лишь в южных регионах прогнозируется преимущественно погода без осадков.

В температурном фоне резких изменений не ожидается.

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