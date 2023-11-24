В Таджикистане вечером произошло землетрясение силой 5 баллов

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане в 16:01 23 ноября произошло землетрясение силой 5 баллов.

По данным Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана, очаг землетрясения располагается: территории Таджикистана, в 230 км к юго-западу от кыргызского города Ош.

В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения не ощущалась.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения