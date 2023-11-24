В Таджикистане вечером произошло землетрясение силой 5 баллов
- Таджикистан, общество
- 14:41, 24 ноября 2023
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CentralAsia (TJ) - В Таджикистане в 16:01 23 ноября произошло землетрясение силой 5 баллов.
По данным Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана, очаг землетрясения располагается: территории Таджикистана, в 230 км к юго-западу от кыргызского города Ош.
В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения не ощущалась.
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