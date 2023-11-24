В Астане из-за кори вдвое перегружен детский инфекционный стационар

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CentralAsia (KZ) - В Астане наблюдается рост заболеваемости корью, большая часть заболевших – непривитые дети. По информации акимата города, детский инфекционный стационар перегружен на 111%, передает Власть.kz.

«Коечная мощность Многопрофильной городской детской больницы №3 составляет 300 койко-мест. Однако с увеличением поступающих с сезонными инфекционными заболеваниями, в частности, с корью, мощность увеличили до 557 и еще 20 коек реанимационных», - отмечается в сообщении.

96% госпитализированных в больницу – это непривитые дети, 6 пациентов лежат в реанимации, четверо из них в тяжелом состоянии, двое – в критическом.

По информации медиков, в основном болеют дети до 14 лет. При этом, по данным врачей, если раньше корью болели дети в основном от года, то сейчас среди заболевших есть дети в возрасте 5-6 месяцев.

Всего, по данным горздрава, загруженность общего числа коек по кори в городе составляет 42%. Среди взрослого населения на стационарном лечении с корью находятся 63 пациента. Состояние их средней тяжести. А 70% заболевших в больнице – в возрасте от года до 7 лет.

Ранее сообщалось, что в Алматы инфекционные стационары из-за вспышки кори оказались заполнены на 90,3%. Здесь также болеют в основном непривитые.

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