В Дублине 400 полицейских разогнали беспорядки, начавшиеся после нападения преступника на детей возле школы

CentralAsia (CA) - Более 400 сотрудников полиции Ирландии в ночь на 24 ноября привлекли к восстановлению общественного порядка в Дублине из-за произошедших беспорядков, сообщает Associated Press.

Беспорядки начались после того, как в центре Дублина преступник с ножом напал на прохожих возле школы, ранив пятерых человек, в том числе троих детей, пишет Reuters (по другим данным, пострадали четверо). Среди них — пятилетняя девочка, она в критическом состоянии с ножевым ранением шеи. Нападавшего смог остановить мотоциклист, ударив его шлемом, отмечает Irish Independent.

Вскоре после нападения на улицы вышли не менее 100 человек, некоторые из них были вооружены металлическими прутьями. Протестующие скандировали лозунги против мигрантов — распространилась информация, что нападение устроил уроженец Алжира. В полиции заявили, что беспорядки устроила «группа сумасшедших хулиганов, движимая крайне правой идеологией». Местные СМИ пишут, что в беспорядках участвовали в том числе молодежные банды.

В ходе беспорядков в Дублине сожгли несколько автомобилей, в том числе полицейскую машину, автобус и трамвай. В магазинах, в отеле Holiday Inn и ресторане McDonalds выбили стекла, а магазин Footlocker пострадал от мародеров.

Сколько человек задержали в ходе беспорядков, пока неизвестно. Есть ли пострадавшие, неясно, но служба скорой помощи заявила, что «чрезвычайно загружена» из-за случившегося. В течение ночи в Дублине не работал общественный транспорт. Власти призвали жителей не ходить на работу 24 ноября.