Беспорядки в Дублине: Задержали 34 человека

CentralAsia (CA) - Полиция Дублина взяла под стражу 34 человека, участвовавших в погромах накануне, 32 из них в пятницу предстанут перед судом, сообщает ирландское издание The Irish Times со ссылкой на комиссара полиции Дрю Харриса.

По его словам, хулиганы разграбили 13 магазинов, повредили три автобуса, один трамвай и 11 полицейских машин.

Харрис назвал беспорядки «позорными сценами» и обвинил в них «группировку безумных хулиганов, движимых крайне правой идеологией».

«Беспорядков такого масштаба в Дублине не видели на протяжении нескольких десятилетий», - отметили в полиции.

The Irish Times отмечает, что беспорядки в Дублине начались после того, как накануне днем на одной из площадей города вооруженный ножом мужчина напал на нескольких человек. В результате нападения трое детей и двое взрослых получили ранения.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в соцсети X осудил нападение и выразил поддержку семьям пострадавших.

Полиция задержала 50-летнего мужчину, но не раскрыла детали задержания и личность подозреваемого. Позднее в сети появилась информация о том, что он мигрант из Алжира. После этого многие ирландцы вышли на улицы Дублина. По данным The Irish Times, протестующие выступали с антииммигрантскими лозунгами.

Столкновения с полицией в Дублине нарушили работу общественного транспорта. Расположенный в ирландской столице Тринити-колледж был закрыт.