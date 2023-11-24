На парламентских выборах в Нидерландах победила крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса

Герт Вилдерс

CentralAsia (CA) - В Нидерландах 22 ноября состоялись внеочередные парламентские выборы. Большинство голосов — 23,5 % — избирателей получила ультраправая Партия свободы Герта Вилдерса. Она займет 37 мест в парламенте из 150, сообщает NOS.

26 мест в парламенте получает коалиция левых и «зеленых» GroenLinks-PvdA бывшего вице-председателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса. Правящая Народная партия за свободу и демократию (VVD) получает 24 места.

Выступая после завершения голосования, Вилдерс пообещал сократить потоки беженцев и мигрантов в страну. «Избиратель сказал: нам это надоело, нам это надоело!» — приводит его слова NOS.

В свою очередь Тиммерманс заявил, что пришло время защищать демократию и верховенство закона в Нидерландах. «В Нидерландах все равны», — сказал он. Тиммерманс также дал понять, что «не будет иметь ничего общего» с правительством Вилдерса, отмечает BBC News. Исключали коалицию с Вилдерсом и в VVD.

Вилдерс основал Партию свободы в 2004 году, он известен своей антиисламской риторикой. Как отмечает The Guardian, Вилдерса часто сравнивают с бывшим президентом США Дональдом Трампом за его «подстрекательскую риторику». В преддверии нынешних выборов Вилдерс смягчил свою антиисламскую риторику, обращая больше внимания на экономические проблемы, жилищный кризис и инфляцию. Ранее он неоднократно призывал закрывать мечети и исламские школы. Вилдерс также выступает за выход Нидерландов из Евросоюза.

На предыдущих выборах в 2021 году партия Вилдерса получила 17 мест в парламенте.

Досрочные парламентские выборы в Нидерландах состоялись после того, как летом 2023 года премьер-министр и лидер VVD Марк Рютте объявил об отставке правительства. Это произошло после того, как находящаяся у власти в Нидерландах правоцентристская коалиция распалась, не сумев договориться по вопросу ужесточения политики предоставления убежища в стране. Коалиция обсуждала, как уменьшить поток прибывающих в Нидерланды беженцев и их родственников, поскольку для прибывших не хватало мест.