Монголия подписала Меморандум о сотрудничестве с Азиатским культурным центром в Кванджу, Южная Корея

CentralAsia (MNG) - Государственная комиссия по реабилитации Монголии (ГКР) будет сотрудничать с Азиатским культурным центром (АКЦ) в Кванджу, Республика Корея (РК).

Меморандум о сотрудничестве подписали 23 ноября 2023 года в Азиатском культурном центре председатель ГКР г-жа Одонтуяа Салдан и президент АКЦ г-н Ли Кан Хён.

В соответствии с Меморандумом о сотрудничестве обе стороны договорились сотрудничать в обмене передовым опытом в области устранения негативных последствий и последствий политических репрессий, просвещения людей, а также открытия культурного наследия Данзанравжаа, которое было уничтожено во время репрессий в Монголии, и внесение этого наследия в Список всемирного наследия программы ЮНЕСКО «Память мира».

Монголия и Корея разделяют общие ценности прав человека, свободы, демократии и рыночной экономики. Республика Корея, важный третий сосед Монголии, последовательно поддерживает усилия страны по демократизации и переходу к рыночной экономике.

Председатель ГКР г-жа Одонтуяа Салдан подчеркнула, что углубление отношений и сотрудничества с Южной Кореей является одним из приоритетов внешней политики Монголии. «Укрепление демократии является общей целью двух стран и основой сотрудничества между двумя организациями. Демократия обеспечивает среду, в которой уважаются права человека и основные свободы. Крайне важно, чтобы правительство извинилось за свои проступки на протяжении всей истории и устранило ущерб. Предоставление правдивого отчета об историческом событии, его пропаганда, предотвращение повторения репрессий и обеспечение прав жертв — это путь к укреплению демократии», — сказала г-жа Одонтуяа.

Председатель г-жа Одонтуя выразила убежденность в том, что ГКР может многому научиться из опыта АКЦ в продвижении демократии и готова сотрудничать в проведении конкретных работ и мероприятий по укреплению прав человека, демократии и мира, а также в реализации совместных проектов и программ для предотвращения повторения подобных ситуаций. нарушений прав человека и репрессий в любой форме и гарантировать социальную и политическую безопасность.

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