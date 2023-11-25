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Стипендиальная программа «Stipendium hungarcum» для монгольских студентов в Венгрии будет продолжена

CentralAsia (MNG) -  Министерство образования и науки Монголии и Министерство иностранных дел и внешней торговли Венгрии подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве на 2024-2026 годы в рамках стипендиальной программы «Stipendium hungarcum».

В результате до 200 монгольских студентов будут продолжать ежегодно обучаться в Венгрии по востребованным профессиям, необходимым в Монголии. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства образования и науки Монголии.

«Stipendium hungarcum», самая престижная стипендиальная программа правительства Венгрии для получения высшего образования, предлагает широкий спектр курсов для успешных иностранных студентов с отличной академической успеваемостью. Стипендия направлена на поддержку интернационализации венгерского высшего образования и его постоянного развития, укрепление международных связей академического и исследовательского сообщества, а также продвижение хорошей репутации и конкурентоспособности венгерского высшего образования во всем мире.

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