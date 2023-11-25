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Визит директора БДИПЧ в Монголию посвящен укреплению прав человека и расширению сотрудничества

CentralAsia (MNG) -  В рамках продолжающихся усилий Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по укреплению демократических институтов и соблюдению прав человека в регионе ОБСЕ, директор БДИПЧ Маттео Мекаччи посетил Туркменистан, Узбекистан и Монголию 7-17 ноября 2023 года.

Визит Мекаччи в Монголию состоялся 15-17 ноября. Основная цель его обсуждений заключалась в расширении существующего сотрудничества с Монголией и выявлении новых возможных областей, в которых БДИПЧ могло бы поддержать страну в выполнении ее обязательств в области демократии и прав человека.

В Улан-Баторе директор обсудил верховенство закона, судебную реформу, продвижение прав человека и выполнение избирательных обязательств ОБСЕ с министром юстиции Энхбаяром, национальным комиссаром по правам человека Жаргалсайханом, главой делегации Монголии в ПА ОБСЕ Дамдином, судьей Дашдоржем, главой Административная палата Верховного суда Монголии и председатель Генеральной избирательной комиссии Пурэв.

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