CU имеет более 500 международных филиалов, 370 из которых находятся в Монголии

CentralAsia (MNG) - АО «Сэнтрал Экспресс Си Ви Эс» владеет официальными правами мастер-франшизы на представление бренда CU в Монголии.

«KED Global» сообщила, что количество филиалов южнокорейской сети магазинов CU превысило 500. Эта сеть магазинов обслуживает более 100 миллионов иностранных клиентов, и, по оценкам, в следующем году их число достигнет 150 миллионов.

CU впервые вышла на рынок Монголии в 2018 году и открылась в Малайзии в 2021 году. Когда компания впервые пришла в Малайзию, у нее был 41 филиал, но сегодня у нее 140 филиалов. Но в первой половине 2024 года планирует открыть свой первый филиал в Казахстане.

Стоит отметить, что 72,5 процента ее международных филиалов расположены в Монголии. Количество филиалов CU в Монголии значительно увеличилось с 21 в 2018 году до 370 по состоянию на ноябрь текущего года. Филиалы CU открыты в аймаках Дархан-Уул, Орхон, Сэлэнгэ, Төв и в городе Эрдэнэт.

Кроме того, значительно выросли среднегодовые продажи сетей магазинов CU в Монголии и Малайзии. Например: 12 процентов в Монголии и 10,5 процентов в Малайзии.

Около 750 человек в день и 10 миллионов в месяц посещают магазины сети CU в Монголии и Малайзии. Но есть оценки, что число людей, использующих его ежегодно, превышает 100 миллионов.

источник: middleasiannews.com

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