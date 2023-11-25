Северокорейский спутник-шпион. Ким Чен Ын посмотрел спутниковые снимки городов Южной Кореи

CentralAsia (CA) - Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Пхеньянский центр общего контроля и регулирования при Государственном главном управлении по аэрокосмической технике. Он ознакомился со снимками городов Южной Кореи, которые были сделаны спутником-разведчиком Северной Кореи 24 ноября.

Ким Чен Ын посмотрел на снимки «главных целей территории враждебной стороны, включая Мокпхо, Кунсан, Пхёнтхэк, Осан и Сеул», говорится в сообщении государственного агентства ЦТАК. Он также ознакомился со снимками районов КНДР. ЦТАК распространило фотографию с визита лидера Северной Кореи, на которой тот смеется.

КНДР 21 ноября сообщила об успешном запуске разведывательного спутника-шпиона после двух неудачных попыток. Аппарат был выведен на орбиту Земли. Япония подтвердила наличие на орбите объекта, который может быть спутником КНДР.