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Зеленский уволил четырех заместителей командующего Нацгвардией
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении четырех заместителей командующего Национальной гвардией. Назначены три новых заместителя. Указы опубликованы на сайте президента Украины.

Своих должностей лишились первый заместитель командующего Владимир Кондратюк и три заместителя — Александр Набок, Олег Сахон и Николай Николенко. Первым заместителем стал Вадим Гладков, заместителями — Александр Белоус и Алексей Осипенко. О причинах перестановок не сообщалось.

Владимир Зеленский в июле сменил командующего Нацгвардией. Место Юрия Лебедя занял Александр Пивненко. Новый командующий ранее принимал участие в боевых действиях в Харьковской области и в Бахмуте.

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