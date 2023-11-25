Россия ночью выпустила рекордное количество дронов по Украине, - ВСУ

CentralAsia (CA) - Ночью, 25 ноября, войчска РФ выпустили по Украине рекордное число дронов - 75 единиц. 71 из них удалось сбить. Об этом заявил командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук, передаёт «Страна.ua».

По его словам, основное направление удара – Киев. Около 40% целей уничтожили мобильные огневые группы ВСУ. Остальные дроны сбивали ракетами ПВО.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины: Киевская Сумская, Днепропетровская Запорожская, Николаевская, Кировоградская обл.

Также в Днепропетровской области была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев сообщил, что в Северной операционной зоне Силами обороны Украины было уничтожено 55 «вражеских ударных беспилотников типа «Шахед».

Из них 28 БПЛА были уничтожены мобильными огневыми группами противовоздушной обороны, оснащенными крупнокалиберными пулеметами, ПЗРК и зенитными пушками.

На Сумском направлении сбили семь дронов, на Черниговском – четыре, а на Киевском – 17 БПЛА.

Тем временем военная администрация Киева сообщила в Telegram, что сегодняшний налет стал самым массовым с начала военных действий, над городом было сбито 50 БПЛА. Минэнерго Украины сообщило, что в центре Киева в результате атаки без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений.